Organize Sanayi Bölgesi Haberleri - Organize Sanayi Bölgesi Haber - Haberler

Organize Sanayi Bölgesi Haberleri
Organize Sanayi Bölgesi haber, Organize Sanayi Bölgesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Enerjisa'nın düzenlediği "İşimin Enerjisi Buluşması" Adana'da gerçekleşti
Enerjisa'nın düzenlediği "İşimin Enerjisi Buluşması" Adana'da gerçekleşti
AK Parti Milletvekili Çilez, Merzifon'da mesleki eğitim kurslarını gezdi
Ev tekstilinin dünya markası Denizli, Almanya Heimtextil Fuarına damga vurdu
KAHRAMANMARAŞ - Ürünlerin raf ömrünü uzatan organik ambalaj geliştirip 15 ülkeye ihraç ettiler
İş yerinde verimliliği artırmak üzere kullanılan modern yaklaşımlar
Bakan Yardımcısı Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu toplantısına katıldı
Kaymakam Uğurlu ile Başkan Çınar, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları ziyaret etti
160 futbol sahası büyüklüğündeki Ezine Gıda İhtisas OSB'de 52 fabrika hizmete girecek
Son dakika... 8 bin metrekarede çıkan ve 4 saat süren yangında sadece TOMA'lar 550 ton su sıktı
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 507 bin 292 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü
Erciyes Anadolu Holding 2021 yılı finansal sonuçlar ve gelecek hedeflerini paylaştı
Çekilen görüntüler yanan kimya fabrikasındaki hasarı gözler önüne serdi
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik (2)
Gazeteciler Suriye'deki güvenli bölgelerde normal hayata dönüşü görüntüledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana Valiliği'nde konuştu Açıklaması
Çerkezköy ve Ergene İlçelerinde Beton Yol Serim Çalışması Tamamlandı
Bakan Karaismailoğlu, Adana'da OSB köprülü kavşağının açılışında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Sarıeroğlu, Adana'da OSB Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
CHP'li Gökçel'den, Sanayi Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye Tepki: "Kahvaltısında Demir, Yemeğinde Otomobil Lastiği mi Yiyor?"
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yanan fabrikada incelemelerde bulundu
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da OSB köprülü kavşağının açılışında konuştu Açıklaması
Varank: CHP'li belediyeler nitelikli ve doğru projelerle geldiklerinde onları da destekliyoruz (2)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Muğla'da incelemelerde bulundu
Varank: Cari açığın azalmasına 16 milyar 500 milyon liralık katkı sağlanacak (3)- Yeniden
Köpeği darbederek öldürdüğü öne sürülen 2 zanlı serbest bırakıldı
Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi
Gaziantep OSB'den 71 firma "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" arasında yer aldı
Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü
"Cazibe merkezi" ilan edilen OSB'de dördüncü fabrikanın temeli atıldı
Fabrika yangınının bilançosu ortaya çıktı: 8 bin metrelik alan yandı
DİYARBAKIR - Yangında zarar gören fabrikada hasar tespit çalışması yapılıyor
TİM'in yeni başkanı Mustafa Gültepe kimdir? Mustafa Gültepe hayatı ve biyografisi!
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
DİYARBAKIR - Bakan Çavuşoğlu, yangın çıkan fabrika alanını ziyaret etti
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Eskişehir'de yılın ilk 4 ayında teşvikli yatırımlar 2,2 milyar liraya ulaştı
Çevreci fabrika plastik atıktan ürettiği ham maddeyi 17 ülkeye ihraç ediyor