Organize Sanayi Bölgesi Haberleri - Organize Sanayi Bölgesi Haber - Haberler

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Organize Sanayi Bölgesi Haberleri

Organize Sanayi Bölgesi haber, Organize Sanayi Bölgesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Enerjisa'nın düzenlediği 'İşimin Enerjisi Buluşması' Adana'da gerçekleşti

Enerjisa'nın düzenlediği "İşimin Enerjisi Buluşması" Adana'da gerçekleşti

Organize Sanayi Bölgesi - 23 Dakika Önce
Enerjisa'nın düzenlediği 'İşimin Enerjisi Buluşması' Adana'da gerçekleşti

Enerjisa'nın düzenlediği "İşimin Enerjisi Buluşması" Adana'da gerçekleşti

Organize Sanayi Bölgesi - 37 Dakika Önce
Vali Aksoy, Nazillili muhtarlar ile bir araya geldi

Vali Aksoy, Nazillili muhtarlar ile bir araya geldi

Organize Sanayi Bölgesi - 2 Saat Önce
Denizli'den Almanya Heimtextil Fuarında teknik tekstil atağı

Denizli'den Almanya Heimtextil Fuarında teknik tekstil atağı

Organize Sanayi Bölgesi - 2 Saat Önce
Kdz. Ereğli OSB yolunda sürücüler zor anlar yaşıyor

Kdz. Ereğli OSB yolunda sürücüler zor anlar yaşıyor

Organize Sanayi Bölgesi - Dün 19:54
1. Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı

1. Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı

Organize Sanayi Bölgesi - Dün 15:37
AK Parti Milletvekili Çilez, Merzifon'da mesleki eğitim kurslarını gezdi

AK Parti Milletvekili Çilez, Merzifon'da mesleki eğitim kurslarını gezdi

Organize Sanayi Bölgesi - Dün 15:26
Mermer ihtisas OSB'de arsa tahsis başvuruları başladı

Mermer ihtisas OSB'de arsa tahsis başvuruları başladı

Organize Sanayi Bölgesi - Dün 15:16
2 bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı

2 bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı

Organize Sanayi Bölgesi - Dün 15:13
'Kene avcısı' keklik ve sülünler Tokat'ta yetiştiriliyor

"Kene avcısı" keklik ve sülünler Tokat'ta yetiştiriliyor

Organize Sanayi Bölgesi - Dün 14:49
Eskişehir, Bir Kentle Daha Kardeş Şehir Olma Yolunda

Eskişehir, Bir Kentle Daha Kardeş Şehir Olma Yolunda

Organize Sanayi Bölgesi - Dün 14:31
Turgutlu OSB'ye atık su arıtma tesisi yapılacak

Turgutlu OSB'ye atık su arıtma tesisi yapılacak

Organize Sanayi Bölgesi - Dün 13:52
Ev tekstilinin dünya markası Denizli, Almanya Heimtextil Fuarına damga vurdu

Ev tekstilinin dünya markası Denizli, Almanya Heimtextil Fuarına damga vurdu

Organize Sanayi Bölgesi - Dün 13:32
KAHRAMANMARAŞ - Ürünlerin raf ömrünü uzatan organik ambalaj geliştirip 15 ülkeye ihraç ettiler

KAHRAMANMARAŞ - Ürünlerin raf ömrünü uzatan organik ambalaj geliştirip 15 ülkeye ihraç ettiler

Organize Sanayi Bölgesi - Dün 12:03
E-Berk'in yeni tünel açma makinesi göreve hazır

E-Berk'in yeni tünel açma makinesi göreve hazır

Organize Sanayi Bölgesi - Dün 10:47
İş yerinde verimliliği artırmak üzere kullanılan modern yaklaşımlar

İş yerinde verimliliği artırmak üzere kullanılan modern yaklaşımlar

Organize Sanayi Bölgesi - Dün 09:00
DTO, Almanya Tekstil Fuarına çıkartma yaptı

DTO, Almanya Tekstil Fuarına çıkartma yaptı

Organize Sanayi Bölgesi - Dün 08:52
Bakan Yardımcısı Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu toplantısına katıldı

Bakan Yardımcısı Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu toplantısına katıldı

Organize Sanayi Bölgesi - 21.06.2022
Kaymakam Uğurlu ile Başkan Çınar, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları ziyaret etti

Kaymakam Uğurlu ile Başkan Çınar, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları ziyaret etti

Organize Sanayi Bölgesi - 21.06.2022
Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

Organize Sanayi Bölgesi - 21.06.2022
Yalova Makine OSB'de fabrika temelleri atılmaya devam ediyor

Yalova Makine OSB'de fabrika temelleri atılmaya devam ediyor

Organize Sanayi Bölgesi - 21.06.2022
160 futbol sahası büyüklüğündeki Ezine Gıda İhtisas OSB'de 52 fabrika hizmete girecek

160 futbol sahası büyüklüğündeki Ezine Gıda İhtisas OSB'de 52 fabrika hizmete girecek

Organize Sanayi Bölgesi - 21.06.2022
TÜİOSB'den 'Ortak Satış Stratejileri' Çalıştayı

TÜİOSB'den 'Ortak Satış Stratejileri' Çalıştayı

Organize Sanayi Bölgesi - 21.06.2022
Son dakika... 8 bin metrekarede çıkan ve 4 saat süren yangında sadece TOMA'lar 550 ton su sıktı

Son dakika... 8 bin metrekarede çıkan ve 4 saat süren yangında sadece TOMA'lar 550 ton su sıktı

Organize Sanayi Bölgesi - 21.06.2022
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 507 bin 292 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 507 bin 292 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
Ayakkabı sektörü Gazaintep'te buluştu

Ayakkabı sektörü Gazaintep'te buluştu

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
Erciyes Anadolu Holding 2021 yılı finansal sonuçlar ve gelecek hedeflerini paylaştı

Erciyes Anadolu Holding 2021 yılı finansal sonuçlar ve gelecek hedeflerini paylaştı

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
'İstiklal EC' ekibine teşekkür belgesi

"İstiklal EC" ekibine teşekkür belgesi

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
Kimya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kimya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
Çekilen görüntüler yanan kimya fabrikasındaki hasarı gözler önüne serdi

Çekilen görüntüler yanan kimya fabrikasındaki hasarı gözler önüne serdi

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik (2)

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik (2)

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
Gazeteciler Suriye'deki güvenli bölgelerde normal hayata dönüşü görüntüledi

Gazeteciler Suriye'deki güvenli bölgelerde normal hayata dönüşü görüntüledi

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana Valiliği'nde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana Valiliği'nde konuştu Açıklaması

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
Çerkezköy ve Ergene İlçelerinde Beton Yol Serim Çalışması Tamamlandı

Çerkezköy ve Ergene İlçelerinde Beton Yol Serim Çalışması Tamamlandı

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
Balıkesir Gümrük Müdürlüğü açıldı

Balıkesir Gümrük Müdürlüğü açıldı

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
Bakan Karaismailoğlu, Adana'da OSB köprülü kavşağının açılışında konuştu Açıklaması

Bakan Karaismailoğlu, Adana'da OSB köprülü kavşağının açılışında konuştu Açıklaması

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
AK Parti'li Sarıeroğlu, Adana'da OSB Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

AK Parti'li Sarıeroğlu, Adana'da OSB Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
CHP'li Gökçel'den, Sanayi Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye Tepki: 'Kahvaltısında Demir, Yemeğinde Otomobil Lastiği mi Yiyor?'

CHP'li Gökçel'den, Sanayi Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye Tepki: "Kahvaltısında Demir, Yemeğinde Otomobil Lastiği mi Yiyor?"

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yanan fabrikada incelemelerde bulundu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yanan fabrikada incelemelerde bulundu

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
Bakan Karaismailoğlu: 'Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz'

Bakan Karaismailoğlu: "Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz"

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da OSB köprülü kavşağının açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da OSB köprülü kavşağının açılışında konuştu Açıklaması

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (2)

Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (2)

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
Kocaeli'de kimya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de kimya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
Son dakika! Kimya fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Son dakika! Kimya fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
Burhaniye OSB'de bacalar tütmeye başladı

Burhaniye OSB'de bacalar tütmeye başladı

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
GÜNDEM / 20 Haziran 2022

GÜNDEM / 20 Haziran 2022

Organize Sanayi Bölgesi - 20.06.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 20 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Haziran 2022

Organize Sanayi Bölgesi - 19.06.2022
Büyük depremle göç eden kardeşler, Erzincan'a fabrika ile döndü

Büyük depremle göç eden kardeşler, Erzincan'a fabrika ile döndü

Organize Sanayi Bölgesi - 19.06.2022
AK Parti Tepebaşı heyetinden Başkan Küpeli'ye ziyaret

AK Parti Tepebaşı heyetinden Başkan Küpeli'ye ziyaret

Organize Sanayi Bölgesi - 19.06.2022
Varank: CHP'li belediyeler nitelikli ve doğru projelerle geldiklerinde onları da destekliyoruz (2)

Varank: CHP'li belediyeler nitelikli ve doğru projelerle geldiklerinde onları da destekliyoruz (2)

Organize Sanayi Bölgesi - 18.06.2022
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Muğla'da incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Muğla'da incelemelerde bulundu

Organize Sanayi Bölgesi - 18.06.2022
Varank: Cari açığın azalmasına 16 milyar 500 milyon liralık katkı sağlanacak (3)- Yeniden

Varank: Cari açığın azalmasına 16 milyar 500 milyon liralık katkı sağlanacak (3)- Yeniden

Organize Sanayi Bölgesi - 18.06.2022
Köpeği darbederek öldürdüğü öne sürülen 2 zanlı serbest bırakıldı

Köpeği darbederek öldürdüğü öne sürülen 2 zanlı serbest bırakıldı

Organize Sanayi Bölgesi - 18.06.2022
Çocuklarını tek başına büyüten annelere istihdam garantili kurs

Çocuklarını tek başına büyüten annelere istihdam garantili kurs

Organize Sanayi Bölgesi - 18.06.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 18 Haziran 2022

Organize Sanayi Bölgesi - 17.06.2022
Köpeği demir çubukla öldürmekle suçlanan kişi gözaltına alındı

Köpeği demir çubukla öldürmekle suçlanan kişi gözaltına alındı

Organize Sanayi Bölgesi - 17.06.2022
Başkan Keskin köyleri gezdi vatandaşları dinledi

Başkan Keskin köyleri gezdi vatandaşları dinledi

Organize Sanayi Bölgesi - 17.06.2022
Bakan Nebati: 'Bu dönemi de atlatacağız'

Bakan Nebati: "Bu dönemi de atlatacağız"

Organize Sanayi Bölgesi - 17.06.2022
AK Parti'li Sürekli, Ödemiş ve Kiraz'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti'li Sürekli, Ödemiş ve Kiraz'da ziyaretlerde bulundu

Organize Sanayi Bölgesi - 17.06.2022
Bakan Varank 'Makine Zirvesi 2022'de konuştu Açıklaması

Bakan Varank "Makine Zirvesi 2022"de konuştu Açıklaması

Organize Sanayi Bölgesi - 16.06.2022
Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi

Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi

Organize Sanayi Bölgesi - 16.06.2022
Ceyhan Belediye Başkanı Erdem, Demokrat Parti Heyetini Ağırladı

Ceyhan Belediye Başkanı Erdem, Demokrat Parti Heyetini Ağırladı

Organize Sanayi Bölgesi - 16.06.2022
Kastamonu'da çiftçilere 16 yılda 103 milyonluk hibe desteği

Kastamonu'da çiftçilere 16 yılda 103 milyonluk hibe desteği

Organize Sanayi Bölgesi - 15.06.2022
ATSO'dan İtalya'ya ticaret köprüsü

ATSO'dan İtalya'ya ticaret köprüsü

Organize Sanayi Bölgesi - 15.06.2022
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da

Organize Sanayi Bölgesi - 15.06.2022
Malatya'yı sağanak vurdu

Malatya'yı sağanak vurdu

Organize Sanayi Bölgesi - 14.06.2022
Niğde'de sel nedeniyle yol çöktü, heyelan meydana geldi (2)

Niğde'de sel nedeniyle yol çöktü, heyelan meydana geldi (2)

Organize Sanayi Bölgesi - 14.06.2022
Malatya'da sağanak yağış hayvanları da vurdu

Malatya'da sağanak yağış hayvanları da vurdu

Organize Sanayi Bölgesi - 14.06.2022
Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

Sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

Organize Sanayi Bölgesi - 14.06.2022
Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi

Malatya'da sağanak nedeniyle fabrikaları su bastı, üretime ara verildi

Organize Sanayi Bölgesi - 14.06.2022
Gaziantep OSB'den 71 firma 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' arasında yer aldı

Gaziantep OSB'den 71 firma "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" arasında yer aldı

Organize Sanayi Bölgesi - 14.06.2022
Sakarya protokolünden Doku Kültürü Laboratuvarı'na ziyaret

Sakarya protokolünden Doku Kültürü Laboratuvarı'na ziyaret

Organize Sanayi Bölgesi - 14.06.2022
Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü

Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü

Organize Sanayi Bölgesi - 14.06.2022
'Cazibe merkezi' ilan edilen OSB'de dördüncü fabrikanın temeli atıldı

"Cazibe merkezi" ilan edilen OSB'de dördüncü fabrikanın temeli atıldı

Organize Sanayi Bölgesi - 14.06.2022
Fabrika yangınının bilançosu ortaya çıktı: 8 bin metrelik alan yandı

Fabrika yangınının bilançosu ortaya çıktı: 8 bin metrelik alan yandı

Organize Sanayi Bölgesi - 14.06.2022
Malatya'da sağanak yağış sele döndü

Malatya'da sağanak yağış sele döndü

Organize Sanayi Bölgesi - 14.06.2022
Başkan Oprukçu Ereğli'yi anlattı

Başkan Oprukçu Ereğli'yi anlattı

Organize Sanayi Bölgesi - 14.06.2022
Sivas'ta üretilip 4 ülkeye ihraç edilecek

Sivas'ta üretilip 4 ülkeye ihraç edilecek

Organize Sanayi Bölgesi - 14.06.2022
DİYARBAKIR - Yangında zarar gören fabrikada hasar tespit çalışması yapılıyor

DİYARBAKIR - Yangında zarar gören fabrikada hasar tespit çalışması yapılıyor

Organize Sanayi Bölgesi - 14.06.2022
TİM'in yeni başkanı Mustafa Gültepe kimdir? Mustafa Gültepe hayatı ve biyografisi!

TİM'in yeni başkanı Mustafa Gültepe kimdir? Mustafa Gültepe hayatı ve biyografisi!

Organize Sanayi Bölgesi - 15.06.2022
Hendek OSB'de yer alan SUBÜ MYO'nun yeni binası tamamlanacak

Hendek OSB'de yer alan SUBÜ MYO'nun yeni binası tamamlanacak

Organize Sanayi Bölgesi - 14.06.2022
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi

Organize Sanayi Bölgesi - 13.06.2022
DİYARBAKIR - Bakan Çavuşoğlu, yangın çıkan fabrika alanını ziyaret etti

DİYARBAKIR - Bakan Çavuşoğlu, yangın çıkan fabrika alanını ziyaret etti

Organize Sanayi Bölgesi - 13.06.2022
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3)

Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3)

Organize Sanayi Bölgesi - 13.06.2022
Diyarbakır'da çıkan yangında hasar gören fabrikaya ziyaret

Diyarbakır'da çıkan yangında hasar gören fabrikaya ziyaret

Organize Sanayi Bölgesi - 13.06.2022
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Organize Sanayi Bölgesi - 13.06.2022
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor

Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor

Organize Sanayi Bölgesi - 13.06.2022
Eskişehir'de yılın ilk 4 ayında teşvikli yatırımlar 2,2 milyar liraya ulaştı

Eskişehir'de yılın ilk 4 ayında teşvikli yatırımlar 2,2 milyar liraya ulaştı

Organize Sanayi Bölgesi - 13.06.2022
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1)

Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1)

Organize Sanayi Bölgesi - 13.06.2022
Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Diyarbakır'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Organize Sanayi Bölgesi - 13.06.2022
Diyarbakır'daki kozmetik fabrikasında büyük yangın

Diyarbakır'daki kozmetik fabrikasında büyük yangın

Organize Sanayi Bölgesi - 13.06.2022
Aksaray'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Aksaray'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Organize Sanayi Bölgesi - 13.06.2022
Havza'da kenevir ekimi için çiftçilerle toplantı yapıldı

Havza'da kenevir ekimi için çiftçilerle toplantı yapıldı

Organize Sanayi Bölgesi - 13.06.2022
Antalya OSB Gündüz Bakımevinde mezuniyet sevinci

Antalya OSB Gündüz Bakımevinde mezuniyet sevinci

Organize Sanayi Bölgesi - 13.06.2022
Çevreci fabrika plastik atıktan ürettiği ham maddeyi 17 ülkeye ihraç ediyor

Çevreci fabrika plastik atıktan ürettiği ham maddeyi 17 ülkeye ihraç ediyor

Organize Sanayi Bölgesi - 13.06.2022
İzmit Körfezi siyaha büründü

İzmit Körfezi siyaha büründü

Organize Sanayi Bölgesi - 13.06.2022
Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı

Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı

Organize Sanayi Bölgesi - 13.06.2022
Aksaray'da Bir Fabrikanın Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı

Aksaray'da Bir Fabrikanın Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı

Organize Sanayi Bölgesi - 13.06.2022
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Organize Sanayi Bölgesi - 12.06.2022
Yerli araba piyasaya çıkıyor

Yerli araba piyasaya çıkıyor

Organize Sanayi Bölgesi - 30.04.2015
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