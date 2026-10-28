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Düzce'de yakıt yüklü tanker şarampole devrildi, sürücü yaralandı

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Düzce'de 1. Organize Sanayi Bölgesi yolunda yakıt yüklü tanker şarampole devrildi, sürücü yaralandı. Elektrik hattının geçtiği bölgede benzin sızıntısı nedeniyle jandarma yolu ulaşıma kapatırken yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de Organize Sanayi Bölgesi yolunda yakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 34 KDT 280 plakalı yakıt yüklü tanker, 1. Organize Sanayi Bölgesi yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elektrik hattının geçtiği bölgede tankerdeki benzin sızıntısı nedeniyle jandarma yolu ulaşıma kapattı.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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