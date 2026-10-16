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Aydın Çine'de 80 çocuk kapasiteli anaokulu için bağış protokolü imzalandı

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Aydın Çine'de 80 çocuk kapasiteli anaokulu için bağış protokolü imzalandı
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Aydın'ın Çine ilçesinde 4 derslikli ve 80 çocuk kapasiteli anaokulu için bağış protokolü imzalandı. Çine Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol, çalışan annelerin çocuk bakımı güçlüklerini azaltmayı hedefliyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde hayata geçirilecek 4 derslikli ve 80 çocuk kapasiteli anaokulu için Çine Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bağış protokolü imzalandı.

Çine'de çalışan annelerin çocuklarının okul öncesi eğitimine erişimini kolaylaştırmak amacıyla 4 derslikli ve 80 çocuk kapasiteli anaokulu yapılacak. "Çalışan Kadınlar Mutlu Çocuklar" projesi kapsamında hayata geçirilecek okul için Çine Organize Sanayi Bölgesi ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bağış protokolü imzalandı. Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un himayelerinde yürütülen proje ile Çine'ye kazandırılacak anaokulunun, çocukların okul öncesi eğitimine katkı sunması ve çalışan annelerin çocuk bakımı konusunda yaşadığı güçlüklerin azaltılmasına destek olması hedefleniyor. Proje kapsamında anaokulunun yapımına ilişkin bağış protokolü, Çine Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalandı. Dört derslikten oluşacak ve 80 çocuğa hizmet verecek okulun, ilçedeki okul öncesi eğitim imkanlarını güçlendirmesi bekleniyor. Vali Dr. Osman Varol, eğitime sunulan katkıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek projenin Aydın'a, çocuklara ve ailelere hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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