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Düzce Gümüşova OSB'de plastik fabrikasının bacasında çıkan yangın hasara yol açtı

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Düzce Gümüşova OSB'de plastik fabrikasının bacasında çıkan yangın hasara yol açtı
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Düzce'deki Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik malzeme üreten fabrikanın bacasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikanın baca kısmında hasar oluştu, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'de plastik malzeme üreten bir fabrikanın bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yongalık mevkisindeki Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde (DGOSB) plastik sanayi malzemesi üreten fabrikanın atölyesinin baca bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikanın baca kısmında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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