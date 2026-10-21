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Uşak Tekstil OSB'de elyaf fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor

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Uşak Tekstil OSB'de elyaf fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
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Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm ürünlerinden elyaf üretimi yapan fabrikada nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm ürünlerinden elyaf üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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