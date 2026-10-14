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Kahramanmaraş'ta oksijen tankı patladı, tesisi ve çevreyi beyaz duman sardı

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Kahramanmaraş'ta oksijen tankı patladı, tesisi ve çevreyi beyaz duman sardı
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan oksijen gazı dolum tesisindeki oksijen tankı patladı. Patlamayla tesisi ve çevreyi beyaz duman kapladı; itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta oksijen gazı dolum tesisindeki oksijen tankı patladı. Çevreyi beyaz duman sararken durum kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan oksijen gazı dolum tesisindeki oksijen tankı patladı. Patlamayla birlikte tesisi ve çevreyi beyaz duman kapladı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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