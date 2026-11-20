Karabük'te kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük-Ankara kara yolu Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı; yaralılar ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
C.A. idaresindeki 34 DJV 672 plakalı otomobil, Karabük- Ankara kara yolu Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki S.A. yaralandı
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA