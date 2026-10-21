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Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı, soğutma sürüyor

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Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşümden elyaf üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşümden elyaf üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Öte yandan, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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