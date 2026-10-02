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Malatya'da otobüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 2 kişi öldü! Kaza anı otobüs kamerasında

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Malatya'da otobüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 2 kişi öldü! Kaza anı otobüs kamerasında
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün akşam Havaalanı Yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında otobüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, araç sürücüsü Ali Yeter ve araçtaki Fatma Yeter hayatını kaybetti; otobüs sürücüsü ile 2 yolcu yaralandı. Otobüs sürücüsünün hayati tehlikesi bulunuyor. Çarpışma anı otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

  • Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
  • Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Yeter ile yolcu Fatma Yeter öldü, otobüs sürücüsü ve 2 yolcu yaralandı.
  • Kaza anı otobüsün araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'da otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kazanın otobüsün araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Havaalanı Yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan 44 BF 507 plakalı hafif ticari araç ile havalimanı istikametine seyreden 44 FK 630 plakalı otobüs kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Yeter ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Yeter hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü ile otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan otobüs sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA ANI OTOBÜSÜN KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza, otobüsün araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün seyir halinde olduğu sırada kavşak bölümünde hafif ticari araçla çarpıştığı çarpışmanın ardından araçların savrulduğu görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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