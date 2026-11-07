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Kozan'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Kozan'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi civarında kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

H.A.D. idaresindeki 01 Y 0513 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi civarında, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan S.D. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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