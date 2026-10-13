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Burdur'da otomobil hafif ticari araçla çarpıştı, 1 kişi tedbiren hastaneye götürüldü

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Burdur'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza, Burdur Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi; polis soruşturma başlattı.

BURDUR'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Burdur Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana gelen kazada M.D. yönetimindeki 15 ADA 843 plakalı otomobil ile F.Ş. yönetimindeki 20 AAS 238 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan F.D. tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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