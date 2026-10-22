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Tuzla'da ayakkabı fabrikasındaki yangın 4 saatlik çalışmayla söndürüldü

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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ayakkabı fabrikasının çatı katında çıkan yangın, 8 noktadan müdahaleyle yaklaşık 4 saatte söndürüldü. Yangın sırasında polis çevrede güvenlik önlemi alırken caddeye giriş çıkışlarda yaya ve araç trafiği kontrollü sağlandı.

Tuzla'da ayakkabı fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi'nde 5 bin metrekare kapalı alana sahip ayakkabı fabrikasının çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bir kısmının depo olarak kullanıldığı ve bazı atıl malzemelerin de bulunduğu öğrenilen alanın bir bölümünde başlayan yangında alevler kısa sürede çatı katının tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlerin zaman zaman iki metreye ulaştığı yangını söndürmek için ekipler 8 noktadan müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Bu sırada polis çevrede güvenlik önlemi alırken, caddeye giriş çıkış noktalarında yaya ve araç trafiği kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
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