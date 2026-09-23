Haberler

Nevşehir-Aksaray yolunda iki otomobil kavşakta çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir-Aksaray kara yolunda Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı; yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir- Aksaray kara yolunda seyir halinde olan Y.Ü. yönetimindeki 34 RBH 443 plakalı otomobil ile Z.Ö. idaresindeki 50 NC 763 plakalı otomobil Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan iki yolcu yaralandı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Akıllı saatlerin 'uyku puanı' tartışma yarattı! Uzman: Uyku biliminde böyle bir şey yok

Akıllı saatin uyku puanı uydurma çıktı! Sahte skor şaşırttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz bir çiftin siyahi bebeği dünyaya gelince olanlar oldu

Doğurduğu bebeği görünce şoke oldu

Malatya'da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Sudan sebeple çıkan kavgada çok sayıda yaralı var! 2'sinin durumu ağır
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim! 8-0'a rağmen yok

Bu dediklerini Fener taraftarı duymasın!
Ergenlerde 'cam gibi cilt' takıntısı büyüyor! Uzmanlar uyardı: Serum ve asit yığmak cildi bozuyor, 3 ürün yeterli

"Cam gibi cilt" diye bir şey yok! Ergen rutininde 3 ürün kuralı
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk

Çırağı vahşice katleden marangoz kalfasından skandal savunma
A.B.İ. dizisinden final kararı: 11 yıllık buluşma kısa sürdü

Bergüzar Korel kadroya girmişti: İddialı dizi final kararı aldı

Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil

İşte Mansur Yavaş'ı istifaya götüren söz!