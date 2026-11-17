Siirt'te kontrolden çıkan araç toprak yığınına çarptı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Siirt-Şirvan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı ve araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Siirt'te kontrolden çıkarak toprak birikintisine çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 GA 8745 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Şirvan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptı.
Kazada M.K, H.K, İ.Y. ve M.Z.O. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA