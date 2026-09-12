Eskipazar OSB’de üretim ve lojistik hamlesi

Karabük Valisi Oktay Çağatay beraberinde AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yatırımların son durumu hakkında bilgi aldı.

Heyet, OSB'de sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceleyerek bölgenin mevcut durumu, devam eden yatırımlar ve planlanan projelere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Eskipazar OSB Müdürü Murat Tümen, gerçekleştirdiği sunumda bölgenin mevcut durumu, altyapı çalışmaları, yatırım süreçleri ve gelecek döneme ilişkin hedefleri anlattı.

Yaklaşık 3 bin 500 dekarlık alanda kurulu Eskipazar OSB'deki 72 sanayi parselinin 67'sinin yatırımcılara tahsis edildiği, 6 firmanın inşaat çalışmalarını sürdürdüğü, bir firmanın ise üretime başladığı bildirildi.

Bölgede devam eden altyapı çalışmalarında yüzde 95 seviyesine ulaşıldığı ve çalışmaların 2026 yılının son çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Eskipazar OSB'nin demiryolu bağlantısına sahip Türkiye'deki 14 organize sanayi bölgesinden biri olduğu, Filyos Limanı'na kara ve demir yolu üzerinden ulaşım imkanı sunmasıyla stratejik konumda bulunduğu ifade edildi.

OSB'ye demiryolu bağlantısı sağlayacak iltisak hattı projesine ilişkin çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Lojistik merkezinin bölgenin taşımacılık kapasitesini artırması, yatırımcılara lojistik açıdan avantaj sağlaması ve Karabük'ün üretim ve ihracat kapasitesine katkıda bulunması bekleniyor.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eskipazar OSB'nin Karabük'ün ekonomik geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Altyapı çalışmalarında yüzde 95 seviyesine ulaşıldığını belirten Şahin, OSB'nin üretim, istihdam, ihracat ve lojistik alanlarında kente önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Şahin, sanayi parsellerinin büyük bölümünün yatırımcılara tahsis edilmesinin bölgeye duyulan güvenin göstergesi olduğunu dile getirerek, demiryolu iltisak hattı ve Karabük Lojistik Merkezi ile Eskipazar OSB'nin Filyos Limanı'na uzanan güçlü bir üretim ve lojistik üssü haline geleceğini kaydetti.

Yatırımın her aşamasını yakından takip ettiklerini aktaran Şahin, Karabük'ün sanayisini büyütmek ve gençlere yeni iş imkanları oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Keskinkılıç : "Karabük'ümüzün üretim gücü daha da artacak"

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç da Eskipazar OSB'de gelinen aşamanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

OSB'de üretimin başlaması ve yeni fabrika inşaatlarının yükselmesinin Karabük açısından önemli olduğunu belirten Keskinkılıç, altyapı yatırımlarının tamamlanması, demiryolu bağlantısının kurulması ve lojistik merkezinin hayata geçirilmesiyle bölgenin yatırım potansiyelinin daha da güçleneceğini ifade etti.

Keskinkılıç, Eskipazar OSB'nin yalnızca ilçenin değil, Karabük ve bölgenin kalkınmasına hizmet edecek önemli bir üretim merkezi olacağını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı