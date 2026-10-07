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Kendi fabrikasını sigortadan para almak için yaktı

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Kendi fabrikasını sigortadan para almak için yaktı
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan 5. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Günteks Elyaf fabrikasında çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında fabrika sahibi Levent K., "sigorta dolandırıcılığı" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamaları kapsamında tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Günteks Elyaf fabrikasında çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında fabrika sahibi Levent K., "sigorta dolandırıcılığı" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamaları kapsamında tutuklandı.

Yangın, 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 03.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Günteks Elyaf fabrikasında çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri 47 araç ve 75 personelle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında 2 kişi dumandan etkilendi. Fabrikada ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Fabrika sahibi tutuklandı

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda fabrika sahibi Levent K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Levent K., çıkarıldığı mahkemece "sigorta dolandırıcılığı" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamaları kapsamında tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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