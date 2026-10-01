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Düzce'de fabrikada 25 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

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Düzce'de fabrikada 25 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
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Düzce Beyköy'deki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan 25 işçi, yemek yedikten sonra rahatsızlanarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düzce'de fabrikada çalışan 25 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın gece vardiyasında çalışan 25 işçi, yemek yedikten sonra sabah saatlerinde rahatsızlandı.

İşçiler, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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