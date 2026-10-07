Haberler

Tekirdağ Çerkezköy'de yaklaşık 7 metrelik su deposuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Çerkezköy'de yaklaşık 7 metrelik su deposuna düşen işçi yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de yapımı devam eden fabrikada çalışan işçi, fabrika bahçesindeki yaklaşık 7 metre derinliğindeki su deposunun zeminine düştü. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ(AA) – Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika inşaatındaki su deposuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de yapımı devam eden bir fabrikada çalışan Y.T. (36), fabrika bahçesindeki yaklaşık 7 metre derinliğindeki su deposunun zeminine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Y.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
ABD ordusunda 65 yıl sonra bir ilk! İnfaz tarihini açıkladılar

Dünyanın kilitlendiği tarihi infaz için geri sayım başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki yolcu uçağı pistte çarpıştı! Kanat ve kuyruk hasar gördü

Havalimanında büyük panik: İki yolcu uçağı pistte çarpıştı
Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü

Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü
AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi

AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya'ya son anlarda mat oldu

İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya ile karşılaştı! İşte sonuç
Samsun sahillerine vuran gizemli çuvalların sırrı çözüldü! 800 kilogramlık madde 'guar gum' çıktı

Sahile vuran beyaz tozun sırrı çözüldü! Gıdada bile kullanılıyor
Bodrum'un ünlü oteli konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık karar

Bodrum'un dev oteli konkordato ilan etti
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş

Fatma Betül Sayan'ı 10'a katlayan isimle ilgili isyan ettiren detay