Tekirdağ Çerkezköy'de yaklaşık 7 metrelik su deposuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Tekirdağ Çerkezköy'de yaklaşık 7 metrelik su deposuna düşen işçi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de yapımı devam eden fabrikada çalışan işçi, fabrika bahçesindeki yaklaşık 7 metre derinliğindeki su deposunun zeminine düştü. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TEKİRDAĞ(AA) – Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika inşaatındaki su deposuna düşen işçi yaşamını yitirdi.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de yapımı devam eden bir fabrikada çalışan Y.T. (36), fabrika bahçesindeki yaklaşık 7 metre derinliğindeki su deposunun zeminine düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Y.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA