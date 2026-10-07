Tekirdağ Çerkezköy'de yaklaşık 7 metrelik su deposuna düşen işçi yaşamını yitirdi

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TEKİRDAĞ(AA) – Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika inşaatındaki su deposuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de yapımı devam eden bir fabrikada çalışan Y.T. (36), fabrika bahçesindeki yaklaşık 7 metre derinliğindeki su deposunun zeminine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Y.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA