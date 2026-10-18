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Gaziantep'te pamuk fabrikasındaki yangına 40 personel ve 15 araçla müdahale sürüyor

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Gaziantep'te pamuk fabrikasındaki yangına 40 personel ve 15 araçla müdahale sürüyor
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Gaziantep'te 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki pamuk fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, fabrikanın iç kısmındaki yangını kontrol altına almak için 40 personel ve 15 araçla müdahale ediyor; yangının çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP'te pamuk fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kentte, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren pamuk fabrikasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikanın iç kısmında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatan ekipler, 40 personel ve 15 araçla yangına müdahale ediyor.

Öte yandan, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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