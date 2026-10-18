Bilecik'te su birikintisinde mahsur kalan işçi servisi halatla çekilerek kurtarıldı

Bilecik'te su birikintisinde mahsur kalan işçi servisi halatla çekilerek kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde işçileri taşıyan midibüs, sağanaktan oluşan su birikintisinden geçmek isterken arıza yapınca araçtakiler mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, midibüsü halatla çekerek mahsur kalanları kurtardı.
Bilecik'te, sağanak nedeniyle oluşan su birikintisinde mahsur kalan işçi servisindeki kişiler, ekiplerce kurtarıldı.
Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde işçileri taşıyan, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen midibüs, su birikintisinden geçmek isterken arıza yaptı.
Midibüstekilerin su birikintisinde mahsur kalması üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtakiler, midibüsün halatla çekilmesiyle kurtarıldı.
Kaynak: AA