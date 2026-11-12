Kayseri Melikgazi'de 70 yaşındaki kişi park halindeki aracında ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi park halindeki aracında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, 42 FHY 03 plakalı otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. Bölgeye giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Hacı Bekir A.'nın (70) hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de araçta inceleme yaptı. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kayseri Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı