Kars'ta ev eşyası yüklü TIR'ın dorsesindeki yangın söndürüldü

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KARS Organize Sanayi Bölgesi'nde ev eşyası yüklü TIR'ın dorsesi yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dorsedeki eşya iş makinesiyle boşaltıldı.

Yangın, bugün akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölge Demirciler Sitesi'nde meydana geldi. Ev eşyası yüklü TIR'ın dorsesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale ederken 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine sevk edilen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, dorsedeki alevlere müdahale etti. Bir taraftan itfaiye ekipleri dorsedeki yangına müdahale ederken bir taraftan da iş makinesi kepçesiyle eşyalar boşaltılmaya çalışıldı. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu dorsedeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı