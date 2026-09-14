Pazaryeri OSB’de sıcak asfalt çalışmaları incelendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) yürütülen sıcak asfalt çalışmaları yerinde incelendi.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, OSB Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte bölgede devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Pazaryeri OSB'de bulunan 17 metre genişliğinde ve 600 metre uzunluğundaki imar yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmayla birlikte OSB'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, "Pazaryeri Organize Sanayi Bölgemizde gerçekleştirilen bu çalışmanın ilçemizin sanayi altyapısına ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yapılan yatırımın ilçemize, sanayicilerimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı