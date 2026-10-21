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Kilis İl Jandarma Komutanlığı OSB'de çalışanlara KADES'i anlattı

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı OSB'de çalışanlara KADES'i anlattı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan vatandaşlara aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi ile KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Çalışmada katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan vatandaşlara aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi ile KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca, Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerde çalışan vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla düzenlenen çalışmada, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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