İzmir Kemalpaşa'da silah imalathanesine baskında 3 kişi gözaltına alındı

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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde silah imalatı yapılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 33 tabanca, 33 tabanca gövdesi ve bin 790 tabanca fişeği ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 23 Ekim'de Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir imalathaneye baskın düzenlendi. Adreste yapılan aramada; 33 tabanca, 33 tabanca gövdesi, bin 790 tabanca fişeği, 7 red dot (kırmızı nokta) optik nişangah ile tabanca gövdesi imalatında kullanılan döküm kalıp ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı