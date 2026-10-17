Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bolu'da D-100'de ters şeride giren traktör trafiği tehlikeye düşürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da D-100'de ters şeride giren traktör trafiği tehlikeye düşürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da D-100 kara yolunda dün saat 16.41 sıralarında ters şeride giren traktör, İstanbul istikametine doğru ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdü. Organize Sanayi Bölgesi mevkiindeki o anlar, güzergahta seyir halindeki başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Bolu'da D-100 kara yolunda ters şeride girerek İstanbul istikametine doğru ilerleyen traktör, trafiği tehlikeye düşürdü. Kazaya davetiye çıkaran o anlar başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.41 sıralarında D-100 kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, kullandığı traktörle D-100 kara yolunda ters istikamete girdi. İstanbul yönüne doğru hızla akan trafiğe aldırış etmeden ters şeritte ilerleyen traktör, karşı yönden gelen araç sürücülerine korku dolu anlar yaşattı. Faciaya davetiye çıkaran tehlikeli yolculuk, o esnada güzergahta seyir halinde olan başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı

Canlı yayında muhabire büyük şok! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hangi şehir kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en zeki ili

Hangi şehir kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en zeki ili
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede

Antalya'da "Little Miss" rezaleti! Bakanlık hemen el attı
Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı

Gözaltındaki kadını kör etti! Polise hapis cezası
İtalya’daki soruşturmaya İsrailli Bakan Katz da dahil edildi

Avrupa ülkesinden İsrail'e soğuk duş! Katz'a soruşturma
Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı

'Balina James' operasyonunun detayları! El konulan para inanılmaz
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu

108 bini bırakıp kayboldu! Bıraktığı not mahalleyi harekete geçirdi
Mansur Yavaş'tan parti değiştiren belediye başkanlarına: Sebebini araştırın, bir şeyler ortaya çıkar

Parti değiştiren başkanlar için 'Bir şeyler ortaya çıkar' dedi