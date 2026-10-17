Bolu'da D-100'de ters şeride giren traktör trafiği tehlikeye düşürdü

Bolu'da D-100 kara yolunda ters şeride girerek İstanbul istikametine doğru ilerleyen traktör, trafiği tehlikeye düşürdü. Kazaya davetiye çıkaran o anlar başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.41 sıralarında D-100 kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, kullandığı traktörle D-100 kara yolunda ters istikamete girdi. İstanbul yönüne doğru hızla akan trafiğe aldırış etmeden ters şeritte ilerleyen traktör, karşı yönden gelen araç sürücülerine korku dolu anlar yaşattı. Faciaya davetiye çıkaran tehlikeli yolculuk, o esnada güzergahta seyir halinde olan başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı