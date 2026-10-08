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Afyonkarahisar Emirdağ'da mantar fabrikasındaki yangın söndürülmeye çalışılıyor

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Afyonkarahisar Emirdağ'da mantar fabrikasındaki yangın söndürülmeye çalışılıyor
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde mantar fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Gömü Belediyesi, Bayat, İscehisar ve Eskişehir Çifteler'den itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde mantar fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İlçede Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mantar fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine ilçenin Gömü Belediyesi, Bayat, İscehisar ve Eskişehir'e bağlı Çifteler ilçe itfaiyesi ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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