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Uşak OSB'de elyaf tesisinde yangın çıktı, AFAD kimyasal için tedbir aldı

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Uşak OSB'de elyaf tesisinde yangın çıktı, AFAD kimyasal için tedbir aldı Haber Videosunu İzle
Uşak OSB'de elyaf tesisinde yangın çıktı, AFAD kimyasal için tedbir aldı
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Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elyaf ve geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kimyasal madde bulunan tesiste AFAD tedbir alırken itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sürüyor; duman kentin pek çok noktasından görüldü.

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir elyaf ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. bölgede itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir NMB tekstile ait elyaf ve geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Tesiste kimyasal madde bulunması nedeniyle AFAD ekipleri gerekli tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun müdahalelerine devam ediyor. Fabrikadaki yangın dron ile havadan görüntülendi. Fabrikadaki yangın sebebiyle oluşan duman kentin pek çok noktasından göründü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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