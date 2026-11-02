Kırıkkale'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de Ankara-Kırıkkale kara yolundaki Organize Sanayi Bölgesi önünde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken kaza nedeniyle kara yolunda araç kuyrukları oluştu.
Kırıkkale'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Ankara- Kırıkkale kara yolundaki Organize Sanayi Bölgesi önünde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan N.G. (38), S.K. (31), M.G. (41), A.S.G. (8), H.İ.G. (14), M.G. (14) ve H.G. (56), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: AA