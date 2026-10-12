Haberler

VakıfBank, Diyarbakır OSB'de şube açarak sanayicilere hizmet vermeye başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
VakıfBank, Diyarbakır OSB'de şube açarak sanayicilere hizmet vermeye başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VakıfBank, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) açtığı şubeyle sanayicilere hizmet sunmaya başladı. Şubenin faaliyete geçmesiyle OSB'deki firmaların bankacılık işlemlerini bölge içinde gerçekleştirebilmesi bekleniyor.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) VakıfBank şubesi hizmet vermeye başladı.

OSB'den yapılan açıklamada, Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan'ın yürüttüğü görüşmeler kapsamında OSB'de bankacılık hizmetlerine erişim konusunun gündeme geldiği belirtildi.

Diyarbakır'da 27 Ağustos'ta düzenlenen İş Dünyası Finans Buluşması'na katılan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan'ın, OSB'de şube açılacağını açıkladığı ifade edilen açıklamada, bu açıklamanın ardından şubenin açılışının tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Ömer Odabaşı, VakıfBank şubesini ziyaret ederek yetkililere hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, şubenin OSB'de faaliyet gösteren firmalara ve sanayicilere katkı sunması temennisinde bulunuldu. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile yapılan görüşmelerde de Diyarbakır OSB'de şube açılması için gerekli çalışmaların başlatılacağı belirtilmişti. Şubelerin faaliyete geçmesiyle birlikte OSB'deki firmaların bankacılık işlemlerini bölge içinde gerçekleştirebilmesi bekleniyor. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu, sanayicilerin bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları sürdürüyor."

Kaynak: AA
Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
Hülya Avşar’ın videosuna Erkan Petekkaya’dan bomba yorum: Bir canlı ama yürüyemiyor

Erkan Petekkaya'dan Avşar'a: Bir canlı ama yürüyemiyor
İlk kez anne olacak İpek Karapınar doğum için gün sayıyor

Doğuma sayılı günler kala görüntülendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski gelinini görevden alabilir! Trump, 'Yazık olmuş' demekle yetindi

Eski gelini için tehlike çanları! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu

11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
NATO ülkesinde Putin korkusu! 'Tüm silahlar' çıkışının ardından Estonya askerlerini sınıra kaydırdı

NATO ülkesinde Putin korkusu! Orduyu sınıra yığıyorlar
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok

Korkulan oldu! Yıldız isim Barcelona maçında yok
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti

Kötü haberi verdi! Milyonlar isyan etti
Sokak ortasında dehşet! Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, 'kıskançlık' savunmasına sığındı

Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, sözleri çileden çıkardı
Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Gizemli hastalık okulları tatil ettirdi