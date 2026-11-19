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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, tekstil ve hazır giyim alanında üretim yapan tesisi gezerek üretim süreçlerini yerinde inceledi ve firmanın ihracat faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Üretim, ihracat ve istihdam yoluyla kent ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı işletme yetkililerine teşekkür eden Turan, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Ziyarette Vali Turan'a, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İbrahim İşbecer ve Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç eşlik etti.

Kaynak: AA