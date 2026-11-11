Oltu'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu

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Erzurum'un Oltu ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

İlçedeki Organizez Sanayi Bölgesi'nde "Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış" sloganıyla düzenlenen etkinliğe Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Altaş, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlikte, doğanın korunması, çevre bilincinin artırılması ve ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA