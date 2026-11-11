Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Oltu'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki etkinlikte Kaymakam Mustafa Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Altaş, gönüllüler ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

İlçedeki Organizez Sanayi Bölgesi'nde "Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış" sloganıyla düzenlenen etkinliğe Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Altaş, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlikte, doğanın korunması, çevre bilincinin artırılması ve ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu

Büyük umutlarla gelmişti! Sonu böyle mi olacaktı?

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk iş günüydü! İzmir'deki faciada can verdi, ortaya çıkan detay yürek yaktı

Ana yüreğini yakan detay bizi de yaktı
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti

Fatma Betül kadar kazanan bir isim daha! Sevk yazısında ortaya çıktı
COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı

Karşılamaya damga vuran an
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır

Zirvede sesinin titrediği anlar: Bu acizliktir, vicdansızlıktır
Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
400 ton üzümü satamayan çiftçi, bağlarını söküp yaktı16

400 ton ürünü satamayan çiftçi, hepsini söküp yaktı
Türkiye ile Avrupa arasında dijital imza dönemi için ilk adım! Bakanlık açıkladı

Avrupa ile Türkiye arasında yeni dönem! İlk adım atıldı