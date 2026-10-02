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Tekirdağ Kapaklı'da yola dökülen boya yağış ve trafikle caddeyi kırmızıya çevirdi

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Tekirdağ Kapaklı'da yola dökülen boya yağış ve trafikle caddeyi kırmızıya çevirdi
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Tekirdağ Kapaklı'daki OSB 104. Cadde'ye dökülen boya, yağış ve yoğun trafikle geniş alana yayılıp yolu kırmızıya çevirdi. Sürücüler ve çevredekilerin şaşkınlık yaşadığı olayda boyanın nasıl döküldüğü bilinmezken, nakliye tırından dökülmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi 104. Cadde'de yola dökülen boya, yağış ve yoğun araç trafiğinin etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yolun kırmızıya büründüğü bölgede ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi 104. Cadde üzerinde yola dökülen boya, sürücülere ve çevrede bulunan vatandaşlara şaşkınlık yaşattı. Yağış ve yoğun araç geçişleri nedeniyle yola yayılarak yolun kırmızıya bürünmesine neden olan boyanın nasıl döküldüğüne ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Boya nakliyesi yapan bir tırdan dökülmüş olabileceği değerlendirilen boya caddede alışılmışın dışında görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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