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Adıyaman OSB'deki un fabrikasında yüksekten düşen işçi yaralandı

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Adıyaman OSB'deki un fabrikasında yüksekten düşen işçi yaralandı
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Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki un fabrikasında tıra malzeme yükleme sırasında dengesini kaybeden işçi yüksekten düşerek yaralandı. İlk müdahalesi yapılan işçi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir un fabrikasında yüksekten düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, fabrikada tıra malzeme yükleme işlemi yapıldığı sırada Abdurrahman T. isimli işçi, dengesini kaybederek yüksekten düştü. Yaralanan işçi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdurrahman T., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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