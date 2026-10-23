Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa OSB'de akü fabrikasında büyük yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa OSB'de akü fabrikasında büyük yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Haber Videosunu İzle
Manisa OSB'de akü fabrikasında büyük yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde akü üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeninin söndürme çalışmalarının ardından belirleneceği bildirildi.

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve akü üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ALEVLERİ GÖRENLER İHBAR ETTİ

Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeninin, söndürme çalışmaları sonuçlandıktan sonra anlaşılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sumud Filosu davasında Netanyahu dahil 35 sanığın yargılanmasına başlandı

Beklenen gün geldi! Netanyahu Türkiye'de yargılanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba

Ünlü isim saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor

İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı

İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü yeniden gözaltında
DMM'den sosyal medya kullanıcılarına uyarı: Sahte yaş doğrulama mesajlarına dikkat!

DMM uyardı: Sahte yaş doğrulama mesajlarına dikkat!
Canlı bahiste 7 saniyelik gecikme oyunu! Milyonlarca liralık vurgunda 8 gözaltı

Canlı bahiste "7 saniye" oyunu! Vurdukları para inanılmaz
Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu son bölüme kadar yer alıyor

Yeni sezon yayınlandı! Tutuklu Beşikçioğlu’nun akıbeti belli oldu