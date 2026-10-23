Manisa OSB'de akü fabrikasında büyük yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Manisa OSB'de akü fabrikasında büyük yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde akü üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeninin söndürme çalışmalarının ardından belirleneceği bildirildi.
MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve akü üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ALEVLERİ GÖRENLER İHBAR ETTİ
Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeninin, söndürme çalışmaları sonuçlandıktan sonra anlaşılacağı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı