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Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç’tan Kütahya OSB’YE ziyaret

Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç’tan Kütahya OSB’YE ziyaret
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Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Başsavcı Savaş Kılıç'ı, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Başkan Vekili Ali Alper Olgun, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Zeyit Damar, Ahmet Tava ve Fatih Karabulut ile Bölge Müdürü Tunahan Ergin karşıladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmaları ve bölgenin genel durumu üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede ayrıca karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç'a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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