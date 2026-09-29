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Gaziantep'te fabrikada silindir makinesine kolunu kaptıran işçi hayatını kaybetti

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Gaziantep'te fabrikada silindir makinesine kolunu kaptıran işçi hayatını kaybetti
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Gaziantep'te 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında çalışan 25 yaşındaki işçi, kolunu silindir makinesine kaptırdı. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te çalıştığı fabrikada kolunu silindir makinesine kaptıran Şerif Özkaya (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Şerif Özkaya bilinmeyen bir nedenle kolunu silindir makinesine kaptırdı. Çalışan makinenin şiddetiyle metrelerce uzağa savrulan Şerif Özkaya, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Özkaya, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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