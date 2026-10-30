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Lapseki'den Çanakkale'ye giden otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi öldü

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Lapseki'den Çanakkale'ye giden otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi öldü
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Lapseki'den Çanakkale yönüne giden otomobil, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşakta kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, cenazeler savcı incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Çanakkale'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Lapseki'den Çanakkale yönüne giden Efehan U. idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşakta, kontrolden çıktı.

Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savrulan otomobil parçalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Efehan U. ile araçta bulunan Efe S. yaşamını yitirdi.

Cenazeler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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