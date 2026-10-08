Haberler

Kastamonu Tosya'da köprüden düşen ve devrilen kamyonlarda 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen iki ayrı kamyon kazasında 4 kişi yaralandı. Çaykapı köyü mevkisinde köprüden düşen kamyondaki yaralılar ile Tosya Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde devrilen kamyondaki yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Zafer Gümüş yönetimindeki 35 CEL 972 plakalı kamyon, Çaykapı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü.

Kazada sürücü ile kamyonda bulunan İsmail Öztürk yaralandı. Yaralılar, Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Murat Kaya yönetimindeki 27 ABE 46 plakalı kamyon ise Tosya Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde devrildi.

Kazada kamyonda bulunan ve yaralanan Burhan Kaya ve Kemal Kaya, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Gülbek'ten fon krizine ilişkin çarpıcı iddialar! 'Soruşturma 2025'e uzanacak'

Gülbek'ten fon krizine ilişkin çarpıcı iddialar! 2025'i işaret etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ticaret Bakanı Bolat'tan iki gazeteciye suç duyurusu

Fon iddiaları yargıya taşındı: Bolat'tan iki gazeteciye suç duyurusu

Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar

1 günde kazandığı para akıllara zarar
Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı

Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı
AK Parti, fon krizinden etkilenen 455 bin 578 yatırımcı için teklifi yarın sunacak

455 bin kişiyi ilgilendiriyor! Kanun teklifi yarın Meclis'te
İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son kararını verdi

İstifa edecek mi? Son kararını verdi
Türkiye'nin gıda devi iflas etti! Bir dönem zirveye oynamıştı

Türkiye'nin milyarlık gıda devi iflas etti! Bir dönem zirvedeydi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi

Mehmetçik, Suudi Arabistan'a gidecek mi? MSB'den kritik açıklama