Kastamonu Tosya'da köprüden düşen ve devrilen kamyonlarda 4 kişi yaralandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Zafer Gümüş yönetimindeki 35 CEL 972 plakalı kamyon, Çaykapı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü.

Kazada sürücü ile kamyonda bulunan İsmail Öztürk yaralandı. Yaralılar, Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Murat Kaya yönetimindeki 27 ABE 46 plakalı kamyon ise Tosya Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde devrildi.

Kazada kamyonda bulunan ve yaralanan Burhan Kaya ve Kemal Kaya, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA