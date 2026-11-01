Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden acı haber

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Şanlıurfa’da meydana gelen motosiklet kazasında 29 yaşındaki bir öğretmen hayatını kaybetti. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç öğretmeni kurtaramadı.

BARİYERLERE ÇARPTI

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi otoban yol bağlantısında, motosikletiyle seyir halinde olan Ali Fırat Dilsiz, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dilsiz’e ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Dilsiz, olay yerinde hayatını kaybetti.

EĞİTİM CAMİASI YASA BOĞULDU

Dilsiz’in Şanlıurfa Konuklu Mavi Vatan İlkokulu’nda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç öğretmenin ölüm haberi, yakınlarını ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı