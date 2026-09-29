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Gaziantep'te bir günde iki işçi yaşamını yitirdi

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Gaziantep'te bir günde iki işçi yaşamını yitirdi
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Gaziantep'te bugün iki ayrı iş cinayeti meydana geldi. Şehitkamil'de inşaatın 6'ncı katından düşen 17 yaşındaki Halil Yağız ile Başpınar 5'inci OSB'de kolunu silindir makinesine kaptıran 25 yaşındaki Şerif Özkaya yaşamını yitirdi.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)- Gaziantep'te bugün iki ayrı iş cinayeti meydana geldi. Şehitkamil'de inşaatın 6'ncı katından düşen 17 yaşındaki Halil Yağız ile Başpınar 5'inci OSB'de kolunu silindir makinesine kaptıran 25 yaşındaki Şerif Özkaya yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'nde inşaat halindeki binada su tesisatı işi yapan 17 yaşındaki Halil Yağız, henüz belirlenemeyen nedenle 6'ncı kattan teras kata düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yağız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yağız'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

FABRİKADA KOLUNU SİLİNDİR MAKİNESİNE KAPTIRDI

Başpınar 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan General Nonwovens fabrikasında çalışan 25 yaşındaki Şerif Özkaya da iş kazasında yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda Özkaya, kolunu silindir makinesine kaptırdı. Makinenin etkisiyle metrelerce uzağa savrulan Özkaya ağır yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Özkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR HAFTA İÇİNDE ÜÇÜNCÜ İŞ CİNAYETİ

Gaziantep'te 21 Eylül Pazartesi günü de Karafiber fabrikasında çalışan Uğur Arpacı, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti.

Bugün yaşanan iki ölümle birlikte kentte bir hafta içinde üç işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiş oldu.

Kaynak: ANKA
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