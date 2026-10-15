Ardahan'da SANTEK toplantısında 2. Organize Sanayi Bölgesi süreci ele alındı

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Ardahan'da Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş süreci ve sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, Ardahan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren GOSB Teknopark Ardahan Girişim Ofisi aracılığıyla teknoloji ve yenilik odaklı girişimciliğin desteklenmesi, girişimcilik imkanlarının tanıtılması ve kamu, üniversite ile özel sektör arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı