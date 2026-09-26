Eskişehir'de fabrika çatısından düşen Hikmet Sayan (52) yaşamını yitirdi

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ESKİŞEHİR'de çalıştığı fabrikanın çatısından düşen Hikmet Sayan (52), hayatını kaybetti.

Olay, 75'inci Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 9'uncu Cadde'deki yapı malzemeleri imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Hikmet Sayan, fabrikanın çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 7,5 metre yükseklikten düştü. İş arkadaşlarının ihbarıyla fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Sayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sayan'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı