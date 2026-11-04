Erzincan'da saatte 20 ton kapasiteli yem fabrikası üretime başladı

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Erzincan'da broiler (etlik piliç) sektörünün yem ihtiyacını karşılamak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan, saatte 20 ton üretim kapasiteli yem fabrikası faaliyete başladı.

Üzeyir ve Yunus Çalı kardeşler tarafından hayata geçirilen yatırımla, kentte faaliyet gösteren yaklaşık 50 broiler çiftliğinin yem ihtiyacının yerel üretimle karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Fabrikanın üretime başlamasıyla Erzincan'da yetiştirilen etlik piliçlerin yem ihtiyacının da kentte üretilen yemlerle karşılanması yönünde önemli bir adım atıldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, ESK Erzincan Kanatlı Kombinası Müdürü Şeref Hakan Aktürk ile fabrikayı ziyaret ederek tesiste incelemelerde bulundu.

Koçaker, Erzincan'a önemli bir yatırım kazandıran Üzeyir ve Yunus Çalı kardeşlere teşekkür ederek fabrikanın hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı