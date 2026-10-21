Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tire'de Dünya Kadın Çiftçiler Günü için kutlama programı düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tire'de Dünya Kadın Çiftçiler Günü için kutlama programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Tire ilçesinde Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki salonda kutlama programı düzenlendi. Programda halk oyunları ve müzik dinletisi sunuldu; konuşmaların ardından zeytin yetiştiriciliği eğitimi verildi.

İzmir'in Tire ilçesinde Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

Tire Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.

Tire Kaymakamı Mesut Yakuta, konuşmasında kadının tarımda üretimin temel direği olduğunu söyledi.

İlçenin verimli toprakları, ürünleri ve köklü tarım kültürüyle gurur duyduklarını ifade eden Yakuta, "Bu zenginliğin arkasında da kadınlarımızın sabrı, bilgisi, gayreti ve alın teri bulunuyor." dedi.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan da 340 bin dekara yakın tarım alanı, 135 bin büyükbaş ve 68 bin küçükbaş hayvan varlığıyla İzmir'in önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

Tire'nin üretim gücünün arkasında kadın çiftçilerin emek ve fedakarlıklarının bulunduğunu dile getiren Akdoğan, "Bizim görevimiz bu emeği daha fazla imkan ve destekle buluşturmaktır. Bakanlığımız kırsal kalkınma desteklerinde kadın üreticilerimize pozitif ayrımcılık sağlayarak girişimciliklerini ve ekonomik güçlerini artırmayı hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından zeytin yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki: Sevindirici haber aldık

Erdoğan'dan kritik anlaşmaya ilk tepki: Sevindirici haber aldık
Şener Üşümezsoy'dan 'tehdit' sorusuna Sedat Peker'li yanıt

Şener Üşümezsoy'dan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi

A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen'in ekibi
Her 10 sigaradan 9'unun tütününde mikroplastik çıktı! Türkiye ikinci sırada

Her 10 sigaradan 9'unda plastik çıktı! Türkiye ikinci sırada
Iğdır'da uydu verici takılan şahin 5 ayda 14 ülke geçti! Sahra Çölü üzerinde 13 saat durmadan uçtu

Sırtına 6 gramlık cihaz takıldı! 14 ülke aşıp Afrika'ya uçtu
Ukrayna savaşını bitirecek kritik buluşma! Witkoff Putin’e yeni teklif sunacak

Savaşı bitirecek kritik buluşma! Putin’e yeni teklif sunacak
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti

AYM, Yeni Parti için kararını verdi
Tayland'a giden Türk turistin dikkatini çekti! Bu görüntünün bir nedeni var

Türk turisti şaşkına çeviren görüntü! Sırrını kısa sürede çözdü
Country müzik şarkıcısı Megan Moroney: Kırmızı halıda iç çamaşırsız yürüdüm

Kırmızı halıdaki zor anını anlattı: İç çamaşırsız yürümek zorundaydım