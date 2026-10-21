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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, OSTİM'de ekonomi ve sanayi sorunlarını görüştü

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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, OSTİM'de ekonomi ve sanayi sorunlarını görüştü
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ı ziyaret etti. Ziyarette ülke gündemi, ekonomi ve sanayinin sorunları ele alındı.

(ANKARA)- Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ı ziyaret etti. Ziyarette ülke gündemi, ekonomi ve sanayinin sorunları ele alındı.

Milli Yol Partisi'nin sosyal medya hesabından, Genel Başkan Remzi Çayır'ın OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ı ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Remzi Çayır, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Aydın'ı ziyaret etti. Ziyarette ülke gündemine, ekonomiye ve sanayinin sorunlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu" denildi.

Kaynak: ANKA
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