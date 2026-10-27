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Konya'da tırın kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Konya'da tırın kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Konya'da 3. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında tırın aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da, tır ile kamyonun çarpışması sonuçu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Aksaray'dan Konya istikametine seyir halinde olan Süleyman B. (33) yönetimindeki 42 EH 405 plakalı tır, 3. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında, aynı yönde ilerleyen Serkan K. (38) idaresindeki 42 DRH 54 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, tır sürücüsü Süleyman B'nin kazada yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kazada, kamyon sürücüsü Serkan K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma yapıldı.

Hayatını kaybeden Süleyman B'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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