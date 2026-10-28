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Düzce 1. OSB yolunda akaryakıt tankeri devrildi, yol trafiğe kapatıldı

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Düzce 1. OSB yolunda akaryakıt tankeri devrildi, yol trafiğe kapatıldı Haber Videosunu İzle
Düzce 1. OSB yolunda akaryakıt tankeri devrildi, yol trafiğe kapatıldı
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Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi yolunda akaryakıt yüklü tanker devrildi. Akaryakıtın oluşturduğu risk nedeniyle yol araç trafiğine kapatılırken, tankerin kaldırılması için OSB'nin elektriğinin kesilmesi bekleniyor.

Düzce'de 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunda akaryakıt yüklü tanker devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, tankerin kaldırılması için OSB'nin elektriğinin kesilmesi bekleniyor.

Kaza, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce istikametinden 1. OSB istikametine seyir halinde olan Aydın K. idaresindeki 34 KDT 280 plakalı Mercedes marka benzin yüklü tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazanın ardından akaryakıt yüklü tankerin oluşturabileceği riskler nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı. Devrilen tankerin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmalar planlanırken, operasyonun güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'nin elektrik enerjisinin kesilmesi bekleniyor.

Tankerin kaldırılmasının ardından yolun yeniden araç trafiğine açılması beklenirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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