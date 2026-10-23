Manisa OSB'deki akü fabrikasında yangın çıktı, itfaiye müdahalesi sürüyor

Manisa OSB'deki akü fabrikasında yangın çıktı, itfaiye müdahalesi sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan akü fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir akü fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki akü fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA