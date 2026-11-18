Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Çelik, Çilimli OSB altyapısını yerinde incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Çilimli Organize Sanayi Bölgesi'nde planlanan altyapı çalışmalarını yerinde değerlendirdi. İncelemede Çelik'e ilgili birim müdürleri ve İl Özel İdaresi personeli eşlik ederken bölgedeki altyapı ihtiyaçları da yerinde ele alındı.
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Çilimli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapılması planlanan altyapı çalışmalarını yerinde değerlendirdi.
Düzce İl Özel İdaresi, sanayi bölgelerinin altyapı ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Genel Sekreter Nuri Çelik, Çilimli Organize Sanayi Bölgesi'nde planlanan altyapı çalışmalarına ilişkin saha incelemesi gerçekleştirdi. İncelemelerde Çelik'e ilgili birim müdürleri ve İl Özel İdaresi personeli eşlik etti. Bölgede yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunularak altyapı ihtiyaçları yerinde ele alındı.